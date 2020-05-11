تبوك 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن بجميع القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك جهودهم في تطبيق قرار منع التجول الذي بدء به منذ مساء الثامن والعشرين من شهر رجب الماضي وحتى اليوم مُتِمًّا خمسين يوماً ، وبما يوازي 1200 ساعة من العمل المتواصل في الميدان لحماية الإنسان ، والحفاظ على سلامته .وبدت الشوارع في مدينة تبوك في مساء كل يوم من شهر رمضان المبارك خالية من الحركة المرورية، مع وجود مكثف للجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وتجولت عدسة "واس" في شوارع المدينة التي عززت الجهات الأمنية انتشارها في طرقها الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، ضمانًا لتطبيق القرار على أكمل وجه، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخِدْمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كافٍ إلى مختلف أحياء مدينة تبوك، وفي غضون ذلك، ظهرت الشوارع والأحياء خالية من الحركة المرورية والبشرية، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في تبوك، وهو الأمر الذي يمثل وعي المجتمع بما يحيط به من خطر تلك الجائحة.// انتهى //23:27ت م0228