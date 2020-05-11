الجوف 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الفترة من 9_16 رمضان، 850 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة الجوف، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكعه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 36مخالفة، 20٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وجرى تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.وتستقبل الوزارة البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //23:29ت م0229