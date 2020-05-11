أملج 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسدشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم بمقر جمعية البر والخِدْمات الاجتماعية بالمحافظة مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساعدة الأسر المتضررة من المواطنين وغيرهم في جميع مناطق ومحافظات المملكة جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية لهم .وأكد محافظ أملج أن هذه المبادرة التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأتي استكمالاً للمبادرات التي نفذتها الجمعيات الخيرية في المحافظة ومراكزها ضمن حملة "يداً بيد" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في العاشر من شعبان لدعم المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وشاهد المحافظ عرضًا مرئيا عن المبادرة وأهدافها وآلية توزيع السلال الغذائية وطريقة إيصالها للمستفيدين.وأوضح مدير العلاقات العامة بجمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بأملج محمود الزراع أن هذه المبادرة التي تنفذتها جمعية البر تتكون من 10 شاحنات تحتوي على 7422 سلة غذائية ، مشيراً إلى توزيعها على جميع الجمعيات الخيرية وفروع جمعية البر داخل المحافظة ومراكزها لتقوم بتوزيعها على المستحقين .// انتهى //23:31ت م0230