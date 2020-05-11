الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لرسائلها التوعوية فقد قدّمت "الصحة" نصائحَ للصائمين خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملتها #صم_بصحة التي أطلقتها بالتعاون مع سابك .ونصحت الوزارة عبر تصميم بياني نشرته في منصتها للتوعية"عش بصحة" LiveWellMOH@ وحسابها في "تويتر" جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم باستبدال المشروبات الصبغية عالية السكريات والسعرات الحرارية بالعصائر الطبيعية ذات القيمة الغذائية العالية.وأكدت على أهمية الحرص على تناول وجبة السحور لأنها تمد الجسم بالطاقة خلال نهار رمضان لافتةً أن رمضان الصحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني.كما دعت الصحة إلى تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يومياً بعد الإفطار وبعد السحور.// انتهى //23:31ت م0231