ثقافي / " التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات " محاضرة للشؤون الإسلامية بالجوف
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
سكاكا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدا ، محاضرة بعنوان " التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات " وذلك عبر البث المباشر على قناة الوزارة على اليوتيوب ، في تمام الساعة 5:30 مساء .
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ، ضمن البرامج التي ينظمها الفرع خلال شهر رمضان المبارك.
// انتهى //
23:37ت م
0235