سكاكا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدا ، محاضرة بعنوان " التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات " وذلك عبر البث المباشر على قناة الوزارة على اليوتيوب ، في تمام الساعة 5:30 مساء .ويأتي تنظيم هذه المحاضرة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ، ضمن البرامج التي ينظمها الفرع خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //23:37ت م0235