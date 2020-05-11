بغداد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قدّم خلاله التهنئة بتوليه رئاسة الحكومة العراقية.وأكد السيسي بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب الكاظمي رغبة مصر في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتفعيل اللجان العليا المشتركة بين البلدين.من جانبه عبرالكاظمي عن شكره الرئيسَ المصري، ووجه له دعوة رسمية لزيارة العراق.// انتهى //23:39ت م0236