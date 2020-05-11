عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس
المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء ، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا وخيبر.
وبينت أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
// انتهى //
23:44ت م
0238