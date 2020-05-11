المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الثلاثاء ، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا وخيبر.وبينت أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.// انتهى //23:44ت م0238