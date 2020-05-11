جدة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسشاركت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في الدورة السادسة من المؤتمر والمعرض الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي تم تنظيمه افتراضياً للمرة الأولى في تاريخه نظراً للتدابير الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا .وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر الذي حمل عنوان "صناعة القيمة المضافة في المناطق الحرة وربط جميع الأطراف المعنية" ضمن جهودها لجذب الاستثمارات النوعية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية التي تقدمها الهيئة وانعكاسات ذلك على العديد من المؤتمرات والمعارض والأنشطة العالمية.ويهدف المؤتمر لمساعدة مشغلي المناطق الحرة والسلطات والمسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة للعمل معًا لتعزيز قيمة المناطق الحرة وتمكينها نحو اقتصاد قوي ومتين وذلك عبر استعراض 20 محورا إستراتيجيا لخبراء إقليميين وعالميين لمناقشة صناعة المناطق الحرة ومستقبلها حول العالم.وأوضح الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال خلال جلسة نقاشية حول "القطاع العام و ديناميكية القطاع الخاص في المناطق الحرة" أن الهيئة تقوم بدورها في تمكين المدن الاقتصادية للإسهام في جعل المملكة العربية السعودية مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات عالية القيمة وطويلة الأجل، والعمل على أن تحقق المناطق الاقتصادية الخاصة تأثيراً كبيراً عند إطلاقها.وأكد أهمية التعاون الإقليمي الذي يمكن أن يكون على مستويات مختلفة ويبدأ من مواءمة الإستراتيجيات والأهداف وصولًا إلى تكامل سلاسل القيمة والتشغيل بما يساعد في إرساء نظام إقليمي تنافسي يمكنه تقديم فرص نوعية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتحسين الموارد وخفض التكاليف وسرعة الإنجاز والكفاءة .يذكر أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تعد عضواً مصوتاً في المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ العام الماضي، وهي منظمة معنية بتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة الابتكار وتنمية الكفاءات، وخلق فرص العمل والصناعات الجديدة من خلال المناطق الحرة.// انتهى //23:44ت م0239