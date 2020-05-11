حائل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية " واس " بمنطقة حائل عمليات التعقيم التي تقوم بها أمانة المنطقة في مواقع عدة بمدينة حائل ومحافظات المنطقة من خلال تعقيم المحال والأسواق التجارية، بالإضافة إلى تعقيم الأرصفة والشوارع وآلات الصراف الآلي وذلك في أطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها الأمانة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة الحرص الدائم على ارتداء الكمامة والقفازات باستمرار والتخلص منها فور الانتهاء من التسوق بحاويات مخصصة لذلك.وضاعفت الأمانة الطاقة التشغيلية لنظام الرش والتعقيم حيث عقمت وطهرت 18.679 موقعاً متنوعاً مستخدمة في عمليات التعقيم أكثر من 8.054.307 لترات من المطهرات المخففة، كما تم إزالة 74.058 متر مكعب من المخلفات ورفع ما يزيد عن 59.699 طنا من النفايات وتعقيم وتطهير 196.370 من المعدات والآليات والحاويات.// انتهى //23:44ت م0240