طريف 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل نقاط الفرز البصري التابعة للقطاع الصحي بمحافظة طريف بالتعاون مع المتطوعين أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة عبر مداخلها.ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.// انتهى //23:45ت م0241