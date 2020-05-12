حضرموت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلن مكتب الصحة العامة والسكان اليمني بمدينة سيئون في محافظة حضرموت جنوب اليمن, تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لقادمين من محافظة عدن.وأوضح الناطق باسم بالمكتب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية, أنه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت إصابتها بالفيروس، وقد تم أخذهم إلى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.وفي ذات السياق أقرت السلطة المحلية بالمحلية أغلاق منطقة الغرفة بالمديرية لمدة أسبوعين و حصر المخالطين ومتابعتهم يومياً من قبل فرق الاستجابة.//انتهى//00:41ت م0250