خميس مشيط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسألغت أمانة منطقة عسير عقد أحد المكاتب الاستشارية وأنذرت أربعة مقاولين آخرين لوجود ملاحظات على المشروعات المنفذة من قبلهم في محافظة خميس مشيط، وأوقفت الأعمال بتلك المشروعات حتى تتم مراجعة الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عقب جولة تفقدية رقابية على سير أعمال تنفيذ المشروعات بالمحافظة أن توجيهات سمو أمير المنطقة لا تقبل أي خلل أو تأخير في تنفيذ الأعمال، وأن الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء أكان في التنفيذ أو التخطيط والإشراف.وبين أن الزيارات مستمرة لمتابعة سير الأعمال في جميع مشروعات البلدية، والتزام الشركات والمؤسسات بالمدد المحددة للإنجاز وتطبيق معايير الجودة والاتقان للمشروعات التي تنفذ لخدمة المواطنين والمقيمين، و تعزيز كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير والتنمية. // انتهى //00:42ت م0251