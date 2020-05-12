نجران 18 رمضان 1441ه الموافق 11 مايو 2020م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بنجران الأربعاء القادم، أمسية تدريبية عن بُعد بعنوان "المغالطات الشائعة في الحوارات"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتتناول الأمسية، ماهية المغالطات الشائعة ، وأنواعها ، والمغالطة الصورية وغير الصورية ، وارتباطاتها ، وتعريف المقدمة الباطلة، وكيفية التعميمات الخاطئة، ومفهوم الرنجة الحمراء، وتطبيقا عمليا.وتأتي الأمسية التي تُقام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن الفعاليات الثقافية التي يقيمها النادي خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:47ت م0252