عرعر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع القيادات الأمنية، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري ، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مشبب القحطاني وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العقيد فيصل المطيري .واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.كما ناقش الاجتماع وضع الخطط الاحترازية لتنظيم عملية التسوق بالفترات المسموح بها، كما جرى مناقشة أهم الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.// انتهى //00:48ت م0253