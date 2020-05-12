اجتماعي / " العقل لاعقل له " محاضرة توعوية عن بعد بجمعية رعاية مرضى السرطان بنجران
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
نفذت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران اليوم، محاضرة عن بعد بعنوان "العقل لاعقل له"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.
وتناولت المحاضرة عدة محاور، منها: ماهية العقل وإدارته ، وتعريف المناعة النفسية وكيفية تأثيره بها ، وطرق رفعها.
وتأتي المحاضرة ضمن مجموعة البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.
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