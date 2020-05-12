نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران اليوم، محاضرة عن بعد بعنوان "العقل لاعقل له"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتناولت المحاضرة عدة محاور، منها: ماهية العقل وإدارته ، وتعريف المناعة النفسية وكيفية تأثيره بها ، وطرق رفعها.وتأتي المحاضرة ضمن مجموعة البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //00:49ت م0254