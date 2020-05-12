تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأدان اتحاد إذاعات الدول العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع فريقه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48.وفي بيان صادر عن الاتحاد اليوم من مقره في تونس، قال رئيس الاتحاد محمد عبد المحسن العواش، ومديره العام عبد الرحيم سليمان "إن هذا القرار الإسرائيلي تعسفي لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة.واعتبر البيان أن القرار انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، يعكس خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي."ودعا اتحاد إذاعات الدول العربية الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لفضح ممارسات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني، وطرد المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية من الاتحاد لمواقفها المؤيدة والمناصرة للاحتلال والتي تدعم وتشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم ضد الإعلاميين الفلسطينيين والأجانب.// انتهى//00:51ت م0255