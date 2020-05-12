الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسالتقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، اليوم، عبر الاتصال المرئي، معالي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية الأستاذ سيد ذو الفقار عباس بخاري.وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.وقام معالي الدكتور أبوثنين باستعراض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.من جانبه أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل سواءً من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد الدكتور أبوثنين ضرورة الاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، عن طريق التسجيل الذاتي في منصة "عودة" أبشر ،لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.// انتهى //01:00ت م0259