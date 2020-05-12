اجتماعي / " كيفية التعامل مع ذوي صعوبات التعلم " دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
تبوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
تنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان " كيفية التعامل مع ذوي صعوبات التعلم "، وذلك في تمام الساعة الـ 11:30 مساءً.
وستتناول الدورة التي تقدم عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام، مفهوم التربية الخاصة وفئاتها ومؤشراتها للتعرف على ذوي صعوبات التعلم وأعراض عسر القراءة والكتابة والتعلم في الرياضيات ، وكيف أساعد ذوي صعوبات التعلم؟.
وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج " فعاليات رمضان " ، الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم مجموعة من الدورات التثقيفية والتطويرية "عن بعد" وفي مختلف المجالات، مستهدفة الفئات المجتمعية كافة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين ، داعيةً الجميع إلى الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه الدورات والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وَفْق أساليب علمية صحيحة.
// انتهى //
01:01ت م
0261