تبوك 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 واستنظم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك غداً , محاضرة بعنوان " الصرع في رمضان "، يقدمها استشاري أمراض الجهاز العصبي الدكتور أحمد فلاته وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً، عبر البث المباشر لتطبيق زووم.وأوضحت الجمعية أن المحاضرة تتناول العديد من المحاور منها أسباب مرض الصرع وكيفية علاجه وكيفية تكيف مريض الصرع مع الصيام ، مشيرةً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج "صحتك في بيتك" الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم حزمة من المحاضرات التثقيفية يقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في ليالي رمضان , في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي .// انتهى //01:39ت م0265