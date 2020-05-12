ثقافي / "الصرع في رمضان" .. محاضرة عن بعد بجمعية الرعاية الصحية في تبوك
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
تبوك 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 واس
تنظم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك غداً , محاضرة بعنوان " الصرع في رمضان "، يقدمها استشاري أمراض الجهاز العصبي الدكتور أحمد فلاته وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً، عبر البث المباشر لتطبيق زووم.
وأوضحت الجمعية أن المحاضرة تتناول العديد من المحاور منها أسباب مرض الصرع وكيفية علاجه وكيفية تكيف مريض الصرع مع الصيام ، مشيرةً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج "صحتك في بيتك" الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم حزمة من المحاضرات التثقيفية يقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في ليالي رمضان , في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي .
// انتهى //
01:39ت م
0265