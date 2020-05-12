عرعر 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسواصل قطاع العويقيلة الصحي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم جولاته التوعوية الميدانية شملت المحال التجارية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.وتهدف الجولات الميدانية إلى تثقيف وتدريب الموظفين العاملين بالمحال التجارية عن فيروس كورونا، أعراضه وكيفية الوقاية منه، مع تدريبهم على كيفية غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة، والطرق المتبعة السليمة لاستلام البضائع وترتيبها لحماية العاملين والزبائن.//انتهى//02:08ت م0267