أبوجا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4399 إصابة.وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لتبلغ 143، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية من المرض 778 حالة.وكانت نيجيريا قد سجلت أرقامًا مرتفعة في عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية لتصل إلى قرابة 300 إصابة في اليوم.// انتهى //02:09ت م0268