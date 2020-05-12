المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستتابع أمانة منطقة المدينة المنورة رفع وتيرة أعمالها الوقائية من خلال تكثيف حملات الإصحاح البيئي بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين بالمدينة المنورة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض .ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها من خلال مركز طوارئ الأمانة أو تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات.// انتهى //02:09ت م0269