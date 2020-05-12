السيح 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م واسرعى معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات الجامعة البالغ عددهم (5110) طلاب وطالبات من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية من الدبلوم والبكالوريوس والماجستير ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.واستهل الحفل الخطابي المقام عبر تقنية الواقع الافتراضي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عبر نخبة من الخريجين والخريجات عن مشاعرهم وتهنئتهم لزملائهم من خلال مجموعة من المقاطع المسجلة التي تم بثها خلال الحفل ، ثم استمع الحضور لكلمة أولياء أمور الطلاب التي تحمل في طياتها الاعتزاز والفخر بأبنائهم الخريجين.إثر ذلك ألقى معالي رئيس الجامعة كلمة نوه فيها بجهود القيادة الرشيدة في الحد من انتشار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن بدائل التعليم أسهمت -ولله الحمد- في الانتقال السلس من التعليم إلى التعليم عن بعد.وقال : "بالرغم من الصعاب إلا أن الجامعة حرصت أن تشارك الطلاب والطالبات فرحة تخرجهم وتنفيذ حفلهم بتجربة مختلفة عن بعد حيث سيكونون الدفعة الأولى الذين أكملو جزءاً مهماً من دراستهم بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد الذي سيجهزهم لسوق العمل الجديد، الذي سيغير من مفاهيمه وطرائقه بعد هذه الجائحة.واختتم معالي رئيس الجامعة كلمته بالدعوات الخالصة والتبريكات للطلاب والطالبات الخريجين ولأسرهم.بعد ذلك أعلنت أسماء الطلاب والطالبات الحاصلون على مراتب الشرف الأولى من الخريجين والخريجات .// انتهى //02:19ت م0270