المدينة المنورة ١٩ رمضان 1441 هـ الموافق ١٢ مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم اللقاء السابع من سلسلة العمارة الإسلامية - عن بعد - ، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرائي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان "العمارة الإسلامية وارتباطها بالتاريخ الإسلامي " ، قدمها المستشار والخبير العمراني والمعماري الدكتور علي ثويني وأدار الحوار المهندسة لارا الخولي.ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً واقليمياً وعالمياً متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة .// انتهى //02:33ت م0274