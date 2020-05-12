نيامي 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقتل 20 شخصاً على الأقل في هجمات نفذها مسلحون مجهولون على قرى تابعة لمنطقة "تيلابيري" غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي.وأوضح حاكم المنطقة إبراهيم تيجاني كاتشيلا في تصريح صحفي : أن المهاجمين المجهولين قاموا بإطلاق النار على سكان القرية، مما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وقاموا بالسطو على المحلات التجارية قبل أن يتوجهوا شمالا .مما يذكر أن أعمال العنف التي يرتكبها مسلحون مجهولون، في منطقة الساحل، أسفرت عن سقوط أربعة آلاف قتيل في عام 2019 .// انتهى //02:39ت م0275