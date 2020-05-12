مكة المكرمة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حملة توعوية استهدفت زيارة مساكن عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة بهدف تعريفهم طرق تجنب عدوى الإصابة بفيروس الكورونا كوفيد19, وذلك استكمالاً للحملات التوعوية الميدانية عن جائحة كورونا.وقام الفريق بزيارة المساكن والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يخص النظافة والتباعد الاجتماعي, حيث أقامت الشؤون الصحية ورشة تدريب على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي مع توزيع أكثر من 1500 مطبوعة إرشادية, كما جرى الاستعانة بعدد من المترجمين لتسهيل التواصل مع القاطنين وإيصال الرسالة التوعوية بالشكل الصحيح.مما يذكر أن الحملة التوعوية لتوعية القاطنين بمختلف لغاتهم تستمر خلال هذه الفترة وفق خطة توعوية مدروسة لنشر الوعي والالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة.// انتهى //02:50ت م0276