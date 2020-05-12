باماكو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسلقي ثلاثة عناصر من القوات الأممية في مالي مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم استهدف دورية لقوات حفظ السلام على طريق بمنطقة "أغويلهوك" شمالي البلاد.وقال المتحدث باسم البعثة الأممية لحفظ السلام بمالي أوليفيي سالغادو في تصريح صحفي : إن الدورية التي استهدفت "من القوات الاتشادية"، كانت في عملية تمشيط روتينية.من جانب آخر أكد قائد البعثة الأممية في مالي محمد صالح النظيف في تصريح مماثل، بمتابعة المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وإلقاء القبض عليهم لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.مما يذكر أن قوات حفظ السلام الأممية كانت قد تعرضت لهجمات متكررة، من طرف جماعات مسلحة بالمنطقة، سواء عبر التفجيرات أوعمليات إطلاق النار .// انتهى//02:56ت م0278