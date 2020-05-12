سكاكا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الأسواق عدداً من المحلات التجارية بسكاكا غير مرخصة لمزاولة النشاط ضمن حملة " غذاؤكم أمانة " .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد, أن حملة غذاؤكم أمانة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.كما تكثف الفرق الرقابية جولاتها المستمرة خلال شهر رمضان المبارك على الأسواق والمطاعم وتم رصد عدد من المحلات التي تعمل بدون رخصة مزاولة النشاط، كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات ، إضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ووضع مسافات بين الزبائن ومنع التزاحم والاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين والالتزام بالزي ولبس الكمام وتوفير التجهيزات الاحترازية المطلوبة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك وإغلاق المحل ومخالفته بالحد الأعلى.وأشار الماجد إلى أن أمين منطقة الجوف شدد على عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة أو تجاوزات للاشتراطات الصحية ، لتحقق الجولات الرقابية هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي بالمنطقة وأن سلامة المستهلك أولًا .ودعا الماجد المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة منطقة الجوف في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز خدمة العملاء 940، الذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.// انتهى //03:35ت م0282