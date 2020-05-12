اجتماعي / تنمية أملج تقيم أمسية "صناعة المبادرات المجتمعية في المجال الصحي "
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
أملج 18 رمضان 1441 الموافق 11 مايو 2020 م واس
أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أملج أمس أمسية عن بعد بعنوان "صناعة المبادرات المجتمعية في المجال الصحي " ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي "المبادرات الواعدة في محافظة أملج " الذي تنظمه اللجنة، بمشاركة محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي و استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني وعدد من القادة والعاملين والمهتمين في المجال الصحي بالمحافظة .
وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج مساعد غيث الحبيشي أن الأمسية أثمرت عن العديد من المبادرات الصحية النوعية التي ستلبي الاحتياجات المجتمعية في المحافظة ، مشيراً إلى أن هذه الأمسية هي الفعالية الثالثة التي تقيمها اللجنة ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي "المبادرات الواعدة في محافظة أملج " .
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