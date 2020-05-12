أملج 18 رمضان 1441 الموافق 11 مايو 2020 م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أملج أمس أمسية عن بعد بعنوان "صناعة المبادرات المجتمعية في المجال الصحي " ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي "المبادرات الواعدة في محافظة أملج " الذي تنظمه اللجنة، بمشاركة محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي و استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعود بن عبدالعزيز الجهني وعدد من القادة والعاملين والمهتمين في المجال الصحي بالمحافظة .وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج مساعد غيث الحبيشي أن الأمسية أثمرت عن العديد من المبادرات الصحية النوعية التي ستلبي الاحتياجات المجتمعية في المحافظة ، مشيراً إلى أن هذه الأمسية هي الفعالية الثالثة التي تقيمها اللجنة ضمن فعاليات المنتدى الإثرائي "المبادرات الواعدة في محافظة أملج " .// انتهى//03:36ت م0283