عرعر 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيا، تعازيه ومواساته لرجل الأعمال سليمان بن صالح المهيلب في وفاة ابنه رجل الأعمال أحمد المهيلب رحمه الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.فيما قدم رجل الأعمال المهيلب، الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعزيته ومواساته لهم، التى كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.// انتهى //03:48ت م0285