نيروبي 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت سلطات الصحة الكينية اليوم تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 700 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان : إنه تم اكتشاف الحالات المصابة بعد إجراء 841 اختبارًا طبيًا ، مشيراً إلى أن عدد الوفايات جراء الفيروس بلغت 33 حالة، فيما تماثل للشفاء 251 حالة .// انتهى //04:14ت م0286