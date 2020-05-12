عام / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كينيا إلى 700 حالة
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
نيروبي 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
أعلنت سلطات الصحة الكينية اليوم تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 700 حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيان : إنه تم اكتشاف الحالات المصابة بعد إجراء 841 اختبارًا طبيًا ، مشيراً إلى أن عدد الوفايات جراء الفيروس بلغت 33 حالة، فيما تماثل للشفاء 251 حالة .
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