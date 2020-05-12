سكاكا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسبدأت أمانة منطقة الجوف المرحلة الثانية من مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي تستهدف زراعة 100 ألف شجرة, مستفيدة من أوقات منع التجول.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, أن المبادرة التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف جرى خلال المرحلة الأولى منها غرس 74,875 شجرة خلال موسمها الأول في مدن ومحافظات ومراكز الجوف عبر الطرقات الرئيسة والميادين، والمباني الحكومية, إضافة إلى تعزيز زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في الحدائق العامة والساحات البلدية، مشيراً إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تتضمن تعزيز جهود الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية.وبين أن الأمانة ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع "الإدارة العامة للحدائق والتجميل" قامت بإنتاج أصناف عدة من النباتات في المشتل الزراعي الخاص بها، بأعداد بلغت إنتاجه السنوي تقريبا 200 إلى 300 ألف شتلة من النباتات والأشجار.مما يذكر أن المبادرة تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف خلال عشر سنوات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م, ومشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار.وأكد المهندس الشرعان أن مبادرة الجوف واحة خضراء تحظى باهتمام وتوجيه سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، من أجل زيادة الرقعة الخضراء والاهتمام وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.// انتهى //04:14ت م0287