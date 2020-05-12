الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسحجبت وزارة التجارة ثلاثة مواقع إلكترونية أجنبية إثر ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكن المشترين من التواصل مع المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.وتطبق الوزارة أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخراً على المواقع المخالفة وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع المواقع الإلكترونية المخالفة وحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، حيث توقف وتحجب المواقع المخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.وتحذر وزارة التجارة عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو الوزارة إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، لضمان وحفظ حقوق المشترين.كما تؤكد الوزارة متابعتها المستمرة الالتزام بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف، وتحث عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //04:31ت م0288