الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأشاد عضو جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان الشيخ صلاح حمدتو، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السودان في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثرمن 50 طناً من السلال الغذائية التي تستهدف تفطير أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.وأوضح حمدتو أن هذا البرنامج يخدم الأسر السودانية الفقيرة والمتعففة ويقدم لهم العون في هذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنه أحد الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة المملكة للمسلمين في كل مكان، وأن هذا العمل ليس أول صنائعهم فلهم صنائع بالمعروف كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي.ورفع الشيخ صلاح حمدتو الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة السخية، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم، كما قدم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج.// انتهى //04:38ت م0289