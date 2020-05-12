لندن 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستواصل الخلاف بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن استئناف بقية مباريات الموسم على ملاعب محايدة بعد اجتماع دام 4 ساعات، ولم يتم الاتفاق إلا بالسماح للأندية بالاعتماد على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بعد 30 يونيو حتى انتهاء الموسم فعليًا بشرط أن يوافق اللاعبون على ذلك.ولم يلق اقتراح خوض المباريات على ملاعب محايدة قبولًا عند البعض بعد فقد الفرق ميزة اللعب على أرضها، خصوصًا الأندية المهددة بالهبوط وعلى رأسها أستون فيلا وبرايتون وواتفورد.وستجتمع الأندية مجددًا الإثنين المقبل ومن المتوقع أن يتم التصويت على خوض المباريات على ملاعب محايدة وهو أمر يحتاج لموافقة ثلثي الأصوات (14 من 20).وأعلن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز رغبة جميع أندية المسابقة في استئناف الموسم 2019-2020 , مشيرًا إلى أهمية دور اللاعبين والمدربين في تحقيق ذلك الهدف.وقال ماسترز: "في اجتماع اليوم أكدت رابطة الدوري الإنجليزي وجميع الأندية على تفهمها للوضع الحالي الذي يفرضه الوباء فيما يخص النشاط الكروي".وأضاف: "نحن فخورون بالدعم الكبير الذي قدمه اللاعبون والأندية ورابطة الدوري الإنجليزي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وهيئات المجتمع المختلفة ونأمل في استمرار هذا الدعم عندما تعود عجلة كرة القدم للدوران من جديد". وأكد ماسترز أن رابطة الدوري الممتاز ستتبع تعليمات الحكومة والهيئات الصحية في خطتها لاستئناف المسابقة المحلية.// انتهى //05:17ت م0291