المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وضمن سلسلة البرامج والحلقات القرآنية والدروس العلمية خلال شهر رمضان المبارك، التي يقدمها عدد من المشايخ، وتبث "عن بعد" عبر منصاتها الإلكترونية غداً الثلاثاء, درس بعنوان "وجاءت العشر الأواخر" يقدمه الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي.وتأتي هذه البرامج والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم ، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لفيروس كورونا.// انتهى //05:30ت م0292