كيغالي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسقررت الحكومة الرواندية ضخ أكثر من 100 مليون دولار لإنعاش الأنشطة الاقتصادية والحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.وصرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندب أوزيال نداجيجيمانا، أن "الحكومة أرست صندوقا للإنعاش الاقتصادي مفتوحا للمساهمات بغية تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداخلية.وستضخ الحكومة أزيد من 100 مليون دولار في هذا الصندوق".وأبرز المسؤول أن الصندوق سيدعم بشكل مباشرة الأنشطة الزراعية وتلك المرتبطة بتربية المواشي لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الفلاحية، بالاضافة الى قطاعات حيوية اخرى.وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد أدى الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى شل اقتصاد رواندا.ووافق الصندوق مؤخرا على تمويل طارئ بـ 109.4 مليون دولار لفائدة هذا البلد بشرق إفريقيا قصد مساعدته على مواجهة الوباء من خلال تخفيف الضغوط على التجارة والسياحة واحتياطيات النقد الأجنبي.كما أعلن أن رواندا ستستفيد من برنامج صندوق النقد الدولي لتخفيف عبء الديون.ويتجاوز الدين الخارجي لرواندا 3 مليارات دولار.// انتهى//06:46ت م0007