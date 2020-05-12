الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق(الشرقية، تبوك ، الحدود الشمالية ،الجوف ، حائل ، القصيم ، الرياض ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (جازان ،نجران ،عسير ،الباحة ).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية تتحول جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.// انتهى //07:04ت م0009