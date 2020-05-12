سول 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت العائدات السياحية لكوريا الجنوبية أدنى مستوى لها في 9 سنوات خلال مارس الماضي في الوقت الذي يواجه فيه قطاع السياحة أسوأ أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).وأوضح المعهد الكوري للثقافة والسياحة اليوم الثلاثاء أن العائدات السياحية لكوريا الجنوبية بلغت 729 مليون دولار بانخفاض قدره 60% عن نفس الشهر من العام الماضي خلال شهر مارس، بينما وصلت النفقات السياحية إلى 881 مليون دولار بتراجع قدره 67% خلال نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.وسجلت العائدات السياحية أدنى مستوى لها منذ يناير عام .2011 وفي مارس، تسببت الجائحة العالمية في توقف صناعة السياحة العالمية، مما أسفر عن انخفاض عدد السياح الأجانب إلى كوريا الجنوبية وتراجع الكوريين الجنوبيين المسافرين إلى الخارج، كما شهدت السياحة الداخلية تراجعا حادا على خلفية حملة التباعد الاجتماعي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //07:10ت م0010