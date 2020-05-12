الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوجه بصرف 1850 مليون ريال لمستفيدي الضمان.أمراء المناطق يبحثون تعزيز كفاءة العمل.خفض أسعار البنزين لشهر مايو.تقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات استهداف «سوق الرقو».الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 280 ألف اتصال بالرياض.أمير تبوك يقدم دعماً سخياً لـ «تراحم».نائب أمير حائل يطّلع على تقرير مركز القيادة والتحكم.وزير التعليم يشكر القيادة على الموافقة على آلية تعيين رؤساء الجامعات.آل الشيخ: لن نسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للتطرف.أمير القصيم يلتقي مدير صحة المنطقة المنتهي تكليفه.المواطنون: الإجراءات المالية المتخذة ستساعدنا على تجاوز الأزمة معاً بأقل الخسائر.حالات التعافي تتجاوز 30 % ومعدل الوفيات يتناقص.الشورى يتمسك بمطالبة ديوان المحاسبة باسترجاع 66 ملياراً مستحقة للدولة.شينكر :إيران تعمدت نـقـل الـوبــاء إلـى الـشــرق الأوســـط.تعتيم حوثي على ضحايا كورونا.العراق يغلق مقر «ثأر الله» ويعتقل الحراس.// يتبع //07:33ت م0016