ياوندي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة من التمور لجمهورية الكاميرون بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى الكاميرون محمد بن سعد بن طواله، ووفد من الحكومة الكاميرونية برئاسة مدير إدارة الإعلام و الأرشيف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكاميرونية اودو جاربا.ووقع الجانبان على محضر تسلم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة ياوندي أمس.وأثنى القائم بالأعمال محمد بن طواله على العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكاميرون، مبينًا أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم، مشيدا بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة في جميع أنحاء العالم.وقدم رئيس وفد حكومة الكاميرون اودو جاربا بدوره شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من مساعدات للمحتاجين في مختلف دول العالم، مضيفا بأنه هذه الهدية من التمور ستقدم للمحتاجين في أسرع وقت.// انتهى//07:58ت م0021