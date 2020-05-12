طرابلس 19 رمضان 1441 هـ الموافق12 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على نفى الجيش الوطنى بشكل قاطع إستهداف مقار السفارات في العاصمة الليبية طرابلس أومقار الشركات الأجنبية أومؤسسات الدولة مؤكدا التزامه التام بحماية البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية، موضحاأن تلك الأفعال تتنافي مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية" في إشارة إلى استهداف المقار الدبلوماسية.وأشارت إلى الإتصال الهاتفى بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري والسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش،تم خلاله بحث آخر التطورات السياسية،تبادلنا خلال المكالمة الهاتفية الخبرات في مواجهة #كوفيد_19 وشددنا على دور الحكم المحلي".وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة إلى مواصلة التصعيد العسكرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى العديد من المحاورجنوب العاصمة ، منوهة أن سلاح الجو استهدف تجمعا لقوات الوفاق داخل مزرعة دبنون بمنطقة “القداحيه”، لافتة إلى أن الغارات أسفرت عن وقوع “4” قتلى وعدد من الجرحى.وتطرقت الصحف إلى إطلاق السلطات الليبية سراح البحارة التونسيين الثمانية والعشرين الذين تم إيقافهم من قبل خفر السواحل منذ يوم 5 مايو الجاري وإيوائهم بميناء الزاوية, وفق ما ورد في بيان القنصلية التونسية بطرابلس ، موضحة أنهم في صحة جيدة وهم في طريق العودة إلى أرض الوطن على متن مراكبهم.وتناولت بيان مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، وأعرابهم عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي بليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، مؤكدين إدانتهم بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، وعرجت الصحف على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن ، وتكرار دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا؛ دعمًا لجهود مكافحة وباء كورونا،داعيا أطراف النزاع إلى قبول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار ، والمضي قدمًا في تنفيذه، مؤكدًا أنه أنه سيقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن لإنشاء آلية لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا.// انتهى //08:04ت م0022