نيودلهي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساعلنت الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيها الى 2293 حالة بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليومي أن عدد الاصابات بالفيروس ارتفع بدوره الى 70756 حالة مع تسجيل 3604 اصابات جديدة.وافادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الان 22455 حالة.ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من أشد الولايات تضررا ب(كورونا) حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس الى 868 شخصا فضلا عن إصابة 23401 آخرين حتى الآن تليها ولاية (غوجارات) مع 513 وفاة و8541 إصابة.// انتهى //09:16ت م0024