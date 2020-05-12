نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بنجران يوم غد الأربعاء ، أمسية تدريبية عن بُعد بعنوان "المغالطات الشائعة في الحوارات"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتتناول الأمسية، ماهية المغالطات الشائعة ، وأنواعها ، والمغالطة الصورية وغير الصورية ، وارتباطاتها ، وتعريف المقدمة الباطلة، وكيفية التعميمات الخاطئة، ومفهوم الرنجة الحمراء، وتطبيقا عمليا.وتأتي الأمسية التي تُقام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن الفعاليات الثقافية التي يقيمها النادي خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //09:51ت م0025