ثقافي / "المغالطات الشائعة في الحوارات" أمسية تدريبية بأدبي نجران
الثلاثاء 1441/9/19 هـ الموافق 2020/05/12 م واس
نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
ينظم النادي الأدبي الثقافي بنجران يوم غد الأربعاء ، أمسية تدريبية عن بُعد بعنوان "المغالطات الشائعة في الحوارات"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.
وتتناول الأمسية، ماهية المغالطات الشائعة ، وأنواعها ، والمغالطة الصورية وغير الصورية ، وارتباطاتها ، وتعريف المقدمة الباطلة، وكيفية التعميمات الخاطئة، ومفهوم الرنجة الحمراء، وتطبيقا عمليا.
وتأتي الأمسية التي تُقام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن الفعاليات الثقافية التي يقيمها النادي خلال شهر رمضان المبارك.
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