جيزان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " يوم غد الأربعاء لقاءً افتراضياً عن بعد للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة ، وذلك ضمن سلسلة برامج الغرفة " متكاتفون يا وطن ".ويتناول اللقاء الافتراضي الذي يقدمه مدير عام الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور فهد بن محمد الشهراني العديد من المحاور حول التعريف بأكاديمية هدف للقيادة، وعرض مراحل ومحتويات البرنامج ، والتعريف بمفهوم صاحب العمل والمرشد ودوره ضمن برنامج القيادة ، والتعرف على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص.ويأتي اللقاء ضمن برامج الغرفة الداعمة للقطاع الخاص بالمنطقة ، حيث دعت الغرفة الراغبين إلى المشاركة والاستفادة من محاور اللقاء.// انتهى //10:01ت م0026