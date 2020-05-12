القاهرة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته الهاتفية أمس مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.وأخبرت عن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض طارئ بقيمة 7ر2 مليار دولار، للمساعدة في التخفيف من احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا لمواجهة جائحة كورونا بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية.ونوّهت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2172 حالة حتى أمس وتسجيل 346 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9746 حالة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 533 حالة.ولفتت الصحف الانتباه إلى أن وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، عقدوا اجتماعًا عن بُعد أمس لبحث آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط وعدد من الأزمات الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في ليبيا، وطالبوا بالامتناع عن أي تدخل عسكري في ليبيا وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.وتحدثت عن استعادة بعض الدول حول العالم خاصة في أوروبا جزءًا من حريتها، والعودة لممارسة الحياة اليومية التي حرموا منها لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشارت صحف مصر إلى أن الصين تستعد في الوقت نفسه لموجه ثانية من الوباء بعد تسجيل إصابات جديده في مدينة ووهان البؤرة الأولى للوباء، وسط تصاعد للاتهامات بين بكين وواشنطن حول نشأة فيروس كورونا.// انتهى //10:25ت م0027