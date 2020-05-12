رام الله 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم توجيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقرة من قبل الحكومة لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومنع تفشيه.وأشارت إلى تحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الجالية حول العالم، بلغ 1381 إصابة، و74 وفاة، إضافة إلى 608 حالة تعافٍ.وأولت اهتمامًا بتقرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 66 انتهاكًا.وسلطت الصحف الضوء على تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، ومنع طواقمه من العمل في القدس وجميع مناطق أراضي الـ48.وأوردت صحف فلسطين خبر تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2019، ومطلع العام الجاري 2020، من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، أبرزها سياسة هدم المنازل، وإصدار أوامر عسكرية لملاحقة مخصصات عائلاتهم، عبر سياسة الإرهاب.وركزت على تحذير الأمم المتحدة، من أن عدد الوفيات جراء الإيدز قد يتضاعف في أفريقيا جنوب الصحراء، إذا أعاق وباء كورونا حصول المرضى على العلاج.// انتهى //11:09ت م0032