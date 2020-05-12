بغداد 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالدعم الذي تلقاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي, مبرزة المكالمات الهاتفية وبرقيات ورسائل التهاني التي تلقاها من قادة دول العالم ومنظماته الإقليمية والدولية, والتي أكدت بمجملها مساندة الحكومة الجديدة وتوجهاتها الداخلية والخارجية.وأبرزت سعي الكاظمي لإكمال التشكيلة الوزارية, وتقديم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة إلى البرلمان قبل عطلة عيد الفطرالمبارك، منوهة بالمشاورات التي يجريها لاختيار مرشحين أكفاء لشغل المقاعد الوزارية السبعة الشاغرة.وتناولت الصحف البرنامج الحكومي الذي التزم به الكاظمي أمام البرلمان وفي مقدمة فقراته إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.وتطرقت صحف اليوم إلى إجراءات الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين لهذا العام, لا سيما في ضوء التوقعات بتحسن أسعارالنفط , مشددة على أن هذه المستحقات يجب أن تكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة كونها تمثل قوت الشعب .وحذرت من مخاطر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب, مشيرة إلى أن القروض تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد وعلى المواطن.// انتهى //11:13ت م0033