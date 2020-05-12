إسلام آباد 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن تخفيف الإغلاق العام على مراحل يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وسلطت الضوء على بدء تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع مع توقع الخبراء حول وصول هذا الوباء إلى ذروته في باكستان بنهاية شهر مايو الجاري.وأخبرت عن تعرض عدد من نواب البرلمان الباكستاني لفيروس كورونا، وتدهور صحة رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر الذي ثبتت إصابته بالفيروس منذ أيام.وتابعت تطورات الوضع على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، حيث أعلنت باكستان مقتل امرأة إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية قريبة من الخط.أمنيًا أخبرت عن إصابة خمسة أشخاص بينهم اثنين من رجال شرطة المرور جراء انفجار وقع أمس في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان إعلان الحكومة الأفغانية عن نجاح قوات الأمن في اعتقال ثلاثة من كبار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي فرع جنوب آسيا، منهم زعيم التنظيم في المنطقة أبو عمر خراساني.وتناولت خبر استئناف خدمة قطارات الركاب في الهند جزئيًا رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وتابعت تطورات الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتبادل الاتهامات بين الطرفين حول الوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا.// انتهى //11:27ت م0035