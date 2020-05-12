الخرطوم 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه، وسعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وأخبرت عن تسجيل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصاباتإلى 1365حالة، متضمنة 70حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى استعداد قوات الجيش الوطني الليبي للتقدم في كافة محاور القتال بطرابلس لحسم المعركة، وذلك بعد وصول تعزيزات كبيرة للقوات المسلحة الليبية لمواجهة ميليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق في ضواحي العاصمة.وأبرزت إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أمس قرارًا يحظر ممارسة قناة فلسطين الرسمية أي نشاط إعلامي في ما أسماه نطاق دولة إسرائيل القدس والخط الأخضر.وتناقلت الصحف إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف بعض القيود في بريطانيا بداية من الشهر المقبل، الذي أثار حالة من الارتباك، وانقسام البريطانيون بين مؤيد ومعارض لتخفيف القيود بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات.// انتهى //11:37ت م0036